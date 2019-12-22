شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال لوزير الإعلام أسامة هيكل: وداعا للحصانة واجلس بأماكن الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، مداعبة بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الرئيس السابق للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى الجلسة المنعقدة الآن بالبرلمان.

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بعدما أراد أسامة هيكل أن يجلس فى مقعده الذى تعود عليه بيمين المنصة، ولكن رئيس البرلمان داعبه، : "اجلس فى المقاعد الحمراء المخصصة للوزراء، لم يعد لديك حصانة منذ الواحدة ظهرًا، وداعًا للحصانة، أنت الآن وزيرًا بالحكومة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، بعدما وافق مجلس النواب على التعديل الدستورى فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة قانون الإدارة المحلية.