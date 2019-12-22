شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تنظم حفل لاستقبال وزيرة التضامن الاجتماعى الجديدة بمكتبها ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت غادة والى وزيرة التضامن السابقة، وكيل السكرتير العام ومديرا تنفيذياً لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، ومديرًا عاما لمكاتب الأمم المتحدة فى فيينا، حفل استقبال للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الجديدة.

واستقبلت غادة والى وكل قيادات الوزارة والعاملين بها من الإدارات المختلفة بباقات الورود والتصفيق، واصطحبت "والى" الوزيرة الجديدة إلى مكتب الوزراة، واعدت لها مفاجأة عبارة عن صورة تجمعهما ترجع لذكرى احتفال الوزارة بوصول برنامج تكافل وكرامه لأول مليون مستفيد فى 2017.

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وتقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر للوزيرة السابقة غادة والى، وجميع العاملين بالوزارة على حفاوة الاستقبال وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.