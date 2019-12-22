شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية المؤقتة: لن نسمح بإعادة الاحتلال العثمانى لليبيا وسنتصدى لهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الليبية المؤقتة، إنها لن نسمح بإعادة الاحتلال العثمانى إلى ليبيا وسنتصدى لهم، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أكدت أنها تابعت بأسف بالغ التصريحات غير المسؤولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التى أفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا فى حال طلبت حكومة الوفاق.
وأدانت الحكومة الليبية المؤقتة بشدة هذه التصريحات غير المسؤولة والتى لا تزيد الوضع فى ليبيا إلا تعقيدا، وتعتبرها الحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب من قبل بقايا العثمانيين على ليبيا، بما سينعكس الأمر على المنطقة برمتها لا على ليبيا فحسب.
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