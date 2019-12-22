شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح على تويتر : أردوغان أثبت أنه رئيس نازي ويشكل خطراً على أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، أن أردوغان أثبت اليوم أنه رئيس نازي ويشكل خطراً على أوروبا وخاصة بلدان جنوب المتوسط.

وقال خالد صلاح فى تغريدة عبر حسابه على تويتر :"أردوغان أثبت اليوم أنه رئيس نازي ويشكل خطراً على أوروبا وخاصة بلدان جنوب المتوسط، وهذه اللغة العسكرية الفجة تطيح بالأمن والسلام فى العالم، تقديري أن سلوكه العسكري الغاشم وتضخمه الأجوف أمام الكاميرات هما بداية سقوط الطاغية الأحمق ".



تغريدة الكاتب الصحفى خالد صلاح

وكان أردوغان قد واصل استفزازاته وتحديه للقانون الدولى عبر تصريحات إعلامية جديدة أكد فيها أن نظامه لن يتراجع عما اتخذه من خطوات لاحتلال الشريط الحدودى فى سوريا ، وكذا لن يتراجع عن الاتفاقية المشبوهة للتعاون الأمنى والعسكرى مع حكومة السراج التى لا تمثل كافة الأطياف الليبية ، وذلك بالرغم من أن الاتفاقية الموقعة مع السراج ووجهت برفض عام من الدول الكبرى والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط وكذا مصر وكثير من دول العالم ، كما اعتبرها مسئولون أمريكيون " استفزازية ومثيرة للقلق".