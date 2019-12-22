شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الجديد السيد القصير يصل الوزارة بعد حلف اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد، إلى مقر الوزارة فى الدقى بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلفا للدكتور عز الدين أبو ستيت.
وكان فى استقبال الوزير الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية ووصوله الوزارة لاستلامه مهامه، ونائب الوزير الجديد قيادات ديوان العام الوزارة وتلقى الوزير تهنئة المسؤولين والعاملين بديوان الوزارة، وسط فرحة بين العاملين ورؤساء القطاعات، بتوليه حقيبة الزراعة.
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