محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى 6 وحدات محلية بمركز ومدينة العياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة العياط للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى فى حاله وجود أنشطة صناعية وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح. وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة العياط والوحدة المحلية القطورى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببرنشت والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بطهما والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمتانيا والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبرمبل والقرى التابعة لها ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار. Advertisements وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 70 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 210 جنيهات و100 للمتر التجارى فى أقل قيمة 300 لأعلى قيمة و60 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى. وتواصل محافظة الجيزة تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد.

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