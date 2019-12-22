شكرا لقرائتكم خبر عن الأم VS الأبناء.. ثريد جديد على تويتر لتعليقات الأمهات على صور أبنائهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بعض مستخدمى السوشيال ميديا، على تدشين فعالية جديدة عبر تويتر، بين الأم وأبنتها، وهو عبارة عن أرسال صورة شخصية جديدة لوالدته على رسائل الواتس أب، والتقاط "سكرين شوت" لرد فعلها على الصورة.

وسرعان ما انتشر الثريد بشكل كبير عبر تويتر، والذى حرص الكثيرين على المشاركة بتعليقات والدتهم التى اختلفت من حب لسخرية والتى يأتى ردهم دائماً فى صدمة كبيرة للأبنة التى تشارك صورتها مع والدتها، وفى بعض الأحيان يأتى الرد بشكل مختلف على غرار طلب فلوس سلف.

وانطلق الثريد فى الدول أمريكا ومن الدول الأوروبية وشهد اقبال كبير من رد فعل الامهات، وسرعان ما انتقل إلى الدول العربية.

























Advertisements







