شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خبراء يابانيون يتابعون الدراسة بالمدرسة اليابانية بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد فريق من الخبراء اليابانيين المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد حيث شملت الزيارة المرور على فصول وأنشطة المدرسة ومتابعة اليوم الدراسي حيث تواجد الفريق داخل الفصول مع الأطفال يرافقهم مديرة المدرسة السيدة متولى.

وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية هى واحدة من عدة مدارس مصرية يابانية دخلت الخدمة العام الدراسى الماضى والجارى، حيث تقوم الدراسة فى المدارس اليابانية على تفعيل أنشطة التوكاتسو.

والتوكاتسو، هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لأزمة للارتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

وأكدت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأنشطة الخاصة بـ(التوكاتسو) نذكر منها :

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أنشطة الفصل: وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ فى تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

أنشطة مجلس التلاميذ: وهى الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة

المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهى أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة .