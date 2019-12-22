شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة الجديد، والذى سيتولى مهام إدارة ملفات السكان والأمومة والطفولة خلال الفترة المقبلة. يذكر أن الدكتور طارق توفيق شغل منصب مقرر المجلس القومى للسكان، وكذلك منصب نائب وزير الصحة لشئون السكان. وفيما يلى السيرة الذاتية للدكتور طارق توفيق: - شغل منصب مقرر المجلس القومى للسكان من 1 يويو 2016 إلى الآن. Advertisements - استاد الوبائيات والصحة العامة كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة من 2013 إلى الآن. - مستشار البرنامج الوطنى لبحوث الدرن من 2014 إلى 2016. - مدير مساعد لمركز تطوير التعليم الطبى بكلية الطب القصر العينى من 2014 إلى 2016 . المؤهلات الاكاديمية: دكتوراه فى علم الوبائيات كلية الطب-جامعة القاهرة عام 2000. ماجستير الصحة العامة كلية الطب جامعة القاهرة 1996. ماجستير طب الاطفال كلية الطب جامعة القاهرة 1993. بكالوريوس الطب و الجراحة كلية الطب جامعة القاهرة 1987. شهادات اتمام التدريب من برنامج التعليم الدولى (الولايات المتحدة) فى مجالات: الصحة الانجابية 2017-الحوكمة و الصحة 2017-نقص المناعه و الايدز 2016- النوع و تحسين الخدمات الصحية 2016-ادراة المعرفة و المعلومات 2016- المتابعة و التقييم 2016. شهادة اتمام التدريب من جامعة جونز هوبكنز ( وبائيات حوادث الطرق: الوقاية و التحكم فى الدول النامية) 2016. إدارة البحوث الاكلينيكية: كلية الطب جامعة القاهرة 2016. دبلومة الصحة الانجابية و الجنسية: مؤسسة جينف للتعليم الطبى و التدريب-سويسرا 2014. اساسيات و ممارسة البحث الاكلينيكى: معهد الصحة الولايات المتحدة 2014. ترصد الأمراض المعدية: منظمة الصحة العالمية 2003. منهجية البحوث و البحوث الوبائية-منظمة الصحة العالمية 2002. تصميم المناهج الطبية: جامعة ايرفين الولايات المتحدة 2002. بحوث النظم الصحية-المعهد الملكى للامراض المتوطنة-هولاندا 1997. برنامج الوبائيات الحقلى و الاحصاء الطبى-جامعة امورى- المركز الوطننى لمكافحة الامراض-الولايات المتحدة 1996. المؤهلات الاكاديمية: الخبرة الإدراية: مقرر المجلس القومى للسكان من 1 يونيو 2016 إلى الآن. المدير المساعد لمركز تطوير التعليم الطبى كلية الطب جامعة القاهرة من 2014 إلى 2016. رئيس قسم طب الاسرة و طب المجتمع-كلية الطب جامعة الملك فيصل- المملكة العربية السعودية من 2005 إلى 2013. رئيس لجنة البحوث و لجنة اخلاقيات البحوث بكلية الطب جامعة الملك فيصل-المملكة العربية السعودية من 2007 إلى 2013. الخبرة التدريسية: تدريس علوم الاحصاء الطبى- الوبائيات-منهجية اليحوث-الطب المبنى على الادلة- فى كليات الطب, المؤسسات البحثية و التدريب لطلاب ما قبل و بعد مرحلة البكالوريوس من 1996 إلى 2016. استشارى للمنظمات العالمية: منظمة الصحة العالمية: مساندة برنامج الدرن القومى 2015-2016. -منظمة الصحة العالمية و برنامج الامم المتحدة للايدز: بحث الملامح الايدز فى الاسكندرية 2015. منظمة الصحة العالمية: تعزيز البرنامج الوطنى مكافحة فيروس سى 2015. البحوث و النشر العلمى: الخبرة الإدراية:استشارى للمنظمات العالمية:البحوث و النشر العلمى: - أكثر من 70 بحثا علميا منشور فى الدوريات الدولية فى مجال (مكافحة السرطان- صحة الشباب-الامراض المعدية-السمنه-الصحة العامه) من 2006 إلى الآن.

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