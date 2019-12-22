"الإداري" توقف قرار العلميين بإجراء انتخابات مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية لإجراء انتخابات مبكرة والتي كان المقرر عقدها في 31 ديسمبر الجاري، وما ترتب على ذلك من آثار.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12640 لسنة 74ق، والمقامة من الدكتور صلاح النادي أمين عام النقابة ضد عبد السلام المليجي بصفته نقيب العلميين.
وقرر مجلس النقابة العامة لنقابة العلميين، بجلسته الأخيرة، دعوة الجمعية العمومية غير العادية، مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية طبقًا لقانون الانتخابات.
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