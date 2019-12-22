علاء فؤاد.. مستشار التفتيش القضائي وزيرا لشئون مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على التعديل الوزاري الجديد، والذي تضمن تولي المستشار علاء فؤاد وزارة شئون مجلس النواب، خلفًا للمستشار عمر مروان الذي تولى حقبة العدل.

ولد "علاء فؤاد" في 17 ديسمبر 1965، وتخرج من كلية الحقوق، ثم عين معاونًا بالنيابة العامة، ثم وكيلًا للنائب العام، وتدرج في النيابة العامة حتى وصل رئيسا للنيابة، ثم أصبح لاحقا رئيسا بمحكمة الاستئناف.

في سبتمبر 2016، بدأ عمل "فؤاد" بقطاع التفتيش القضائي للنيابة العامة، وذلك إثر انتدابه من قبل مجلس القضاء الأعلى، ليبدأ "فؤاد" مهمة محورية جديدة تُضاف لرصيد مناصبه القيادية المختلفة.

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"علاء فؤاد" هو أول مدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والتي تشكلت بموجب قرار من رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017، وذلك لمدة أربع سنوات، وله اختصاصات محددة، ويباشرها تحت إشراف مجلس الإدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وطبقًا لقرار رئيس الجمهورية فقد تشكل الجهاز التنفيذي من مدير، وثلاث نواب، وعدد من أعضاء الجهاز والعاملين.

لم يتوقف عمل "فؤاد" عند ذلك؛ حيث عُين رئيسًا للجنة تلقي طلبات مرشحي الرئاسة عام 2018.

في إبريل الماضي، وبالتحديد خلال استفتاء التعديلات الدستورية، قال علاء فؤاد، رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات حينها؛ إن الشعب المصري سطر إنجازًا جديدًا وخرجت جموع الشعر رافعة علم مصر فرحة بالأجواء الديمقراطية وفخورة بالتعبير عن رأيها خلال الاستفتاء.