"كابوس ميتعلمش عليه".. إحالة 3 أشخاص متهمين بقتل عامل لمعاكسته شقيقتهم بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأحد، بإحالة 3 أشقاء متهمين بقتل عامل خردة، بعد قيامه بمعاكسة شقيقتهم بمنطقة الوراق إلى محكمة الجنايات.

جاء قرار الإحالة بعد ورود كافة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية حول أسباب المجني عليه ومن الأدلة الجنائية حول فحص أدوات الجريمة.

المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة لجثة المجني عليه، كشفت إصابته بطعنتين بالصدر وجروح قطعية في الوجه والذراعين، وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه قام بمعاكسة فتاة أثناء سيرها في الشارع بقرية طناش بالوراق، فأخبرت شقيقها الذي تشاجر مع المجني عليه.

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أضافت التحقيقات أن شقيق الفتاة والمجني عليه تبادلا الضرب فيما بينهما بأسلحة بيضاء، وقام كل منهما بإصابة الآخر بعدة جروح سطحية حتى فض الأهالي بينهما، وعاد كل منهما إلى منزله الذي يقع في نفس المنطقة، وعندما شاهد شقيق الفتاة وجهه الغارق بالدماء انتابته حالة من الغضب، وقرر الانتقام من المجني عليه مرددا: أنا اتعلم عليا ولازم أرد كرامتي في المنطقة.

واعترف المتهم الرئيسي جابر الشهير بـ"كابوس" بتفاصيل جريمته وقال إنه اصطحب شقيقيه الشهيران بـ"كفتة" و"أحمد صدام" وتوجهوا حاملين أسلحة بيضاء "سكين ومطواة وشومه" إلى منزل المجني عليه الذي خرج لهم حاملا سكين أيضا.

وأكمل: نشبت مشاجرة عنيفة بينهم إلا أنهم أحاطوه وانهال اثنين منهم عليه بالضرب فيما توقف الثالث حاملا الشومة لمنع الأهالي من التدخل أو انقاذ الشاب وتبادل الشقيقين الآخرين الضرب مع المجني عليه بالأسلحة البيضاء واصاب كل منهم الأخر بجروح حتى قام أحد المتهمين بإلقاء حجر على المحني عليه فأصابه في وجهه فسقط على الأرض وأفلت سلاحه.

شرحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل سقوط المجني عليه وافلاته سلاحه، وانهال عليه ضربا بالسكين؛ حيث غرسها مرتين في صدره وفور تأكده من مقتله تركه غارقا في دمائه واصطحب شقيقيه الآخرين وفروا هاربين.

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين وبإحالتهم للنيابة العامة وجهت لهم تهمتي القتل العمد مع سبق الاصرار وحيازة أسلحة بيضاء وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وعقب قرابة 5 أشهر من التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.