من الشرقية للقليوبية.. ضبط شخصين بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القليوبية والشرقية في ضبط شخصين لقيامهما بترويج سلع مجهولة المصدر عبر شبكة الإنترنت؛ للنصب والاحتيال على المواطنين.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت قيام أحد الأشخاص بالقليوبية بنشر مشاركات تتضمن الترويج والبيع عبر الإنترنت، وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وضبط المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.

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وبالفحص تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، بغرض الترويج لبيع المكملات الغذائية للراغبين والاستفادة ماديا.

كما ضبط أحد الأشخاص في الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، بتهمة نشر مشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

وكان بحوزة المتهم هاتفه المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات، وتبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص أخرين للاتفاق على بيع الأدوية المهربة.

وضُبط 40 عبوة أدوية تخسيس مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، واعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.