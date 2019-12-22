تأجيل محاكمة 4 أطباء متهمين بالإهمال والتسبب بوفاة طفل في الوراق لـ23 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الوراق، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع عقب والدته بعدة أيام، لجلسة 23 ديسمبر؛ للمرافعة.

وكانت النيابة العامة في شمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح لاتهامهم بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.

وكان والد الطفل المتوفي حرر بلاغا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب في مقتل ابنه بعد والدته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات في الوراق.