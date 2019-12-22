محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح الوراق، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع عقب والدته بعدة أيام، لجلسة 23 ديسمبر؛ للمرافعة.
وكانت النيابة العامة في شمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح لاتهامهم بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.
وكان والد الطفل المتوفي حرر بلاغا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب في مقتل ابنه بعد والدته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات في الوراق.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة 4 أطباء متهمين بالإهمال والتسبب بوفاة طفل في الوراق لـ23 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.