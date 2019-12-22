سامي عبد العزيز: تعيين وزير دولة للإعلام لا يتعارض مع الهيئات الإعلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، إن تعيين وزير دولة للإعلام لا تأثير قانونيًا له في ظل وجود الهيئات الإعلامية، حيث لا تعارض بين الهيئات وعودة الوزارة، موضحًا أن الهيئات في الأساس تنظيمية إجرائية ليس من شأنها وضع سياسات إعلامية، والسياسات تضعها الدولة في شكل الحكومة وعلى رأسها رئيس السلطة التنفيذية.

وأضاف عبد العزيز لمصراوي، أن هناك سؤالا يتردد بقوة دائمًا وهو: من يضع السياسات الإعلامية للدولة؟ هل هو وزير الإعلام أم الهيئات؟ والإجابة هي أن وزير الإعلام هو المنوط بوضع السياسات الإعلامية للدولة بينما الهيئات دورها تنظيمي إجرائي وبالتالي ليس هناك تعارض بين الاثنين.

Advertisements

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء عدد من الوزراء اليمين الدستورية ضمن التعديل الوزاري الجديد.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية. جاء ذلك وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وشمل التعديل، تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام.​