وزير الزراعة الجديد: لن نبحث عن الماضي.. وانتظروا انطلاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أهمية ملف الزراعة، والذي يحتاج إلى عمل متواصل وجهد كبير وأداء على أرض الواقع يلمسه المواطن، وهو ما نسعى إليه وفقا لخطة الدولة التنفيذية في مجالات تطوير وتحديث الزراعة.
وأضاف "القصير"، في أول تصريح صحفي عقب وصوله إلى ديوان عام وزارة الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أننا نخطط للانطلاق خلال لفترة القادمة وليس البحث في الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف للعمل الجاد بعيدًا عن التصريحات واطلاق الكلمات حتى يستفيد المواطن.
وأوضح وزير الزراعة الجديد، أن دور الإعلام هو عرض رسائل تخدم القطاع الزراعي على كافة المستويات لصالح الدولة المصرية، تعكس الواقع وتوضح الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة الزراعة المصرية.
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