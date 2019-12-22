برلمانية السلام الديمقراطي ترفض "الإدارة المحلية" من حيث المبدأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي و ميرا إبراهيم:
رفض سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، مشددًا على أهمية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون قبل إقراره.
وقال "حساسين"، خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية:"احنا أكثر ناس طالع عنيها بسبب الخدمات، لكن لا اعتقد أن المحافظات استعدت وجاهزة لتطبيق القانون".
وتابع: "أغلب الأحزاب وربما نحن منهم، لم نستعد بشكل كامل لخوض انتخابات المحليات في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تعريف العامل الوارد في تعريفات مشروع القانون.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن مشروع القانون تمت مناقشته بشكل جيد، قائلا: "لو تم تطبيقه مصر ستتغير بنسبة 100%، لما به من أدوات رقابية قوية، كما أنه يقضى على البيروقراطية والفساد، والتحول إلى اللامركزية"، موجهًا الشكر للجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني على جهدها في التجهيز لمشروع القانون.
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