أخبار مصر | رئيس حزب التجمع يوافق على قانون المحليات الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب التجمع يوافق على قانون المحليات الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، موافقته على مشروع قانون المحليات شكلا وموضوعا.

وقال "عبد العال"، إنه لا بد من وجود مجالس محلية، تكون على قدر كبير في مواجهة الفساد بالمحليات.

وفي السياق ذاته، قال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، خلال الجلسة العامة، إن أغلب الأحزاب وربما نحن منهم، لم تستعد بشكل كامل لخوض انتخابات المحليات في الوقت الحالي.

ووجه "حساسين"، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة النائب أحمد السجيني، على جهدها في التجهيز لمشروع القانون، وتابع: "القانون تم مناقشته بشكل جيد، لو طبق حقًا مصر هتتغير بنسبة 100%".

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ومن ناحيته، طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وممثل حزب الوفد، خلال الجلسة العامة، بإعادة قانون المحليات الجديد للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الملاحظات والإشكاليات التي يتضمنها.

وبدوره أعلن الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم البرلمان، رئيس حزب الحرية المصري، مقترحا حول تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية، لتشريعين أولهما خاص بالإدارة المحلية والمُتمثلة في تطبيق اللامركزية واختصاصات المحافظين، وتشريع آخر بشأن تنظيم انتخاب المجالس المحلية.

كما طالب "حسب الله"، إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لإعادة المناقشة بصورة أفضل.

يذكر أن حزبي مستقبل وطن والمصريين الأحرار أعلنا عن رفضهم لقانون المحليات الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان.