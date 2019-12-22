أخبار مصر | التعديل الوزاري| "تضامن النواب" تضع أهم 4 ملفات على طاولة نيفين القباج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| "تضامن النواب" تضع أهم 4 ملفات على طاولة نيفين القباج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي أقره البرلمان بالجلسة العامة اليوم، استهدف ضخ دماء جديدة لمجموعة مجلس الوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى أنه جاء على تقييم بمعاير صارمة لأداء الوزراء في الفترة الماضية من القيادة السياسية.
وتعقيبًا على تعيين نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرة للتضامن الاجتماعي بالتعديلات الوزارية الجديدة، أكد "أبو حامد"، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن "القباج" كانت دائمة الحضور في اجتماعات لجنة التضامن بالمجلس مع الدكتورة غادة والي، الوزيرة السابقة.
وأشار إلى أن معظم مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة للجنة بهذا الملف، كانت تشرف عليه "القباج" بشكل ذاتي، ما يجعلها مؤهلة لهذا المنصب الرفيع.
ونوه وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بأن اللجنة ستستمع قريبا لخطة الوزيرة الجديدة، خلال الاجتماعات المقبلة، مُحددًا عدد من الملفات التي لها أولوية للوزيرة بالعمل بها وهي: "برامج الحماية والعدالة الاجتماعية، برامج التشغيل، برامج الأمان، وبرامج التأهيل المهني لذوى الإعاقة".