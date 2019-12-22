أخبار مصر | سطو مسلح على سوبر ماركت شهير بالغربية

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تمكن ضباط الأمن بمديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابي، لسرقته سوبر ماركت شهير بدائرة مركز كفر الزيات، تحت تهديد الأسلحة والاستيلاء على الأموال الموجودة به.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا من العميد مأمور مركز كفرالزيات، بقيام مسلحين ملثمين باقتحام سوبر ماركت بدائرة المركز، والاستيلاء على الأموال الموجودة به وبضائع، وفروا هاربين.

ومن خلال فريق بحث، أشرف عليه العقيد محمد عاصم مفتش مباحث مركز كفرالزيات وبسيون ضم الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب أحمد شيحة معاون المركز، وتوصلت التحريات إلى أن 4 عاطلين هما وراء الواقعة، وتم تحديد المتهمين، والقبض عليهم، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي يستهدف سرقة المحال التجارية.