أخبار مصر | 10 نصائح من "الإفتاء" تبدأ بها عامك الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 نصائح من "الإفتاء" تبدأ بها عامك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت دار الإفتاء، 10 نصائح لكل متابعيها لاستقبال العام الجديد، منها عدم الحزن على ضياع شيء فربما كان في عواقبه الضرر، والحفاظ على الصلاة فهي صلة العبد بربه، وطمأنينة قلبه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة.

النصائح الـ10

1. لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يُعوض وكان الحسن البصري يقول: «إنما أنت أيام، كلما ذهب يَوْمٌ ذهب بعضك».

2. لا تنسَ التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعي وراء الرزق، فالإنسان قبل البنيان.

3. لا تحزن على ضياع شيء يَسرك، فربما كان أمرًا عواقبه تضرك.

4. تفكر في كل شيء، وحاسب نفسك على ما فاتك، وقد كان سفيان بن عيينة يقول: إذا المرء كانت له فكرة، ففي كل شيء له عبرة.

5. اجعل لقراءة القرآن وذكر الله وقتًا ثابتًا لا تتخلف عنه؛ لينيرا طريقك، ويشفعا لك يوم القيامة.

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6. حافظ على صلاتك؛ فهي صلتك بربك، وطمأنينة لقلبك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة.

7. استعن بالله، وتيقن بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

8. اجعل للناس حظًّا من الشكر: والديك إذ أنعما عليك، إخوتك إذ تشد بهم عضدك، أصدقائك وأحبائك إذ يعينوك على شئون حياتك.

9. تعلم كل يوم ولو كلمة؛ فالعلم يكسبك المعرفة التي بها تستطيع القيام بحق دينك ووطنك.

10. حدد أهدافك التي تعيش من أجلها، وضع خطة تسير عليها في أيامك القادمة؛ لكيلا تخطئ هدفك.