أخبار مصر | طارق سعدة: دور وزير الإعلام مهم.. ولا تعارض مع الهيئات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سعدة: دور وزير الإعلام مهم.. ولا تعارض مع الهيئات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن وجود وزير للإعلام، هو أمر مهم؛ نظرًا أن له دور تنسيقي بين الهيئات الصحفية والإعلامية، ويساعد بصورة كبيرة على ضبط المشهد، ووضع السياسات الإعلامية المختلفة.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن وجود الهيئات في القانون والدستور، لا يتعارض مع وجود وزير للإعلام، بل سيتم الإعلان عن مهامه وصلاحياته بشكل واضح، بما لا يتعارض أو يتداخل معها.

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وأكد "سعدة" أن الهيئات الإعلامية صدرت بقوانين لها نصوص واضحة؛ فصدر القانون رقم 178 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وأولى لها إدارة شؤون الإعلام الرسمي والقانون 179 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أولى لها إدارة شؤون الصحافة الرسمية، بينما القانون رقم 180 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أولى له 3 اختصاصات، جزء من وزارة الإعلام، وآخر من وزارة الاتصالات، وجزء من وزارة الاستثمار، بما يخدم المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاصة والرسمية، سواء مطبوعة أو إلكترونية، وإنشاء التراخيص وتجديدها.



وتابع: "أرى أن دور وزير الدولة للإعلام، دور هام جدًا، أن ينسق العمل بين هذه الهيئات، ويرسم السياسات الإعلامية، بالإضافة إلى تجويد المحتوى الصحفي والإعلامي.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، على تعيين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار، وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، على أن تعود الوزارة من جديد، بعد إلغائها عام 2014.