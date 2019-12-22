أخبار مصر | التعديل الوزاري| غادة والي تفاجئ نيفين القباج بعد توليها التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| غادة والي تفاجئ نيفين القباج بعد توليها التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي حالة من الفرحة بين الموظفين العاملين بها، بعد إعلان تولي الدكتورة نيفين القباج، حقيبة التضامن، نظرا لعملها الدؤوب وكفاءتها في العمل، معبرين عن فرحتهم كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاء لها بالتوفيق والنجاح.

ونظمت غادة والي الوزيرة المنتهية ولايتها، حفل استقبال للدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، واستقبلت والي وكل قيادات الوزارة والعاملين بها، من الإدارات المختلفة، بباقات الورود والتصفيق.

وتقدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر للوزيرة غادة والي وجميع العاملين بالوزارة على حفاوة الاستقبال وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك، عقب تأدية نيفين رياض القباج، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي مهمة حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي خلفا للدكتورة غادة والي، التي تم اختيارها لمنصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.