أخبار مصر | مفاجأة من غادة والي لوزيرة التضامن الجديدة.. "صورة وذكرى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من غادة والي لوزيرة التضامن الجديدة.. "صورة وذكرى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحبت غادة والي، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة إلى مكتب الوزير، وأعدت لها مفاجأة عبارة عن صورة تجمعهما ترجع لذكرى احتفال الوزارة بوصول برنامج تكافل وكرامة لأول مليون مستفيد في 2017.

وجاء ذلك عقب تأدية نيفين رياض القباج اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي مهمة حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي خلفا للدكتورة غادة والي، التي تم اختيارها لمنصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

