أخبار مصر | رئيس البرلمان: لا يصح أن تكون مصر بلا محليات منذ 2011

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: لا يصح أن تكون مصر بلا محليات منذ 2011 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة قانون المحليات، إن هناك التزامًا دستوريًا بأن يتم اجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.

وأضاف عبدالعال، أنه لا يصح بأن تكون مصر بلا مجالس محلية منذ عام 2011، مؤكدًأ أن الرأي العام المصري سيفسر تأجيل إصدار القانون بأننا نتستر على الفساد في المحليات.