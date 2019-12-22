أخبار مصر | تعرف على غادة شلبي النائب الجديد لوزير السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على غادة شلبي النائب الجديد لوزير السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي تعيين غادة سمير شلبي نائبًا لوزير السياحة والآثار، لشئون السياحة.

جاء ذلك ضمن موافقة المجلس على التعديل الوزاري وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، حيث تم اختيار الدكتور خالد العناني وزيرًا للسياحة والأثار، وذلك بعد مرور 45 شهرًا من توليه وزارة الآثار.

وتمتلك غادة شلبي خبرة كبيرة في مجال السياحة، خاصة سياحة المؤتمرات والدولية، حيث عملت في هذا المجال، وكانت حلقة الوصل بين الإمارات والسعودية أثناء توليها رئاسة مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات السياحة في المنطقة، ونظمت العديد من المؤتمرات الناجحة.

وفي لقاء سابق لها بالتلفزيون المصري عام 2017 قالت شلبي: إن مصر تمتلك مقومات واعدة في مجال السياحة الدولية وسياحة المؤتمرات، سواء مع البلاد العربية أو مع البلاد الأوروبية، وتواصلنا مع العديد من الشركات السياحية التي جاءت لمصر وشهدت مدى الاستقرار الذي تتمتع به البلاد، وجمال أماكنها السياحية والأثرية.

ومن المقرر أن تتولي غادة شلبي ملف السياحة بعد أن تم دمجها مع الآثار ليتولاها العناني، فيما تم اختيار رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة لتتولى وزارة التعاون الدولي.

