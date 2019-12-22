أخبار مصر | "الوطنية للصحافة" تكشف السبب وراء عودة وزارة الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للصحافة" تكشف السبب وراء عودة وزارة الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على عودة وزارة الإعلام، قائلًا: "خطوة جيدة، وسيتم تحديد مهام الوزير الجديد بشكل واضح، ونتمنى التعاون للوصول إلى استرايتيجيات أفضل لتطوير الصحافة والإعلام".



وقال "جبر" في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الهدف من تعيين وزير دولة للإعلام، هو المساعدة على ضبط المشهد، خاصة وأنه شخص متخصص وذو خبرة، مضيفًا أنه سيتم الإعلام عن مهامه بشكل واضح؛ وذلك للتنسيق مع الهيئات الفترة المقبلة.





ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، على تعيين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار، وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، على أن تعود الوزارة من جديد، بعد إلغائها عام 2014.