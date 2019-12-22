أخبار مصر | "الوفد" يطالب بإعادة قانون المحليات للجنة البرلمانية المختصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يطالب بإعادة قانون المحليات للجنة البرلمانية المختصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب حسب الله، إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لإعادة المناقشة بصورة أفضل.
يذكر أن حزبي مستقبل وطن والمصريين الأحرار أعلنا عن رفضهما لقانون المحليات الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت العديد من الجلسات لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف عبدالعال، أن هناك مسئولية تقع على عاتق البرلمان ألا وهي الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات وكأنها ستنعقد غدًا، مُشيرًا إلى أننا وفقا لصلاحيات الدستور والقانون علينا سن القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية فقط.