أخبار مصر | انطلاق فعاليات منتدى صناع السلام بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات منتدى صناع السلام بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات "منتدى صناع السلام" والذي تنظمه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في محافظة القاهرة.

ويأتي منتدى صناع السلام، في إطار المشروع الذي تنفذه ماعت، حول "تعزيز دور الشباب في السلم والأمن في جنوب البحر المتوسط" الممول من مبادرة "التمويل الأولى لمبادرات القاعدة الشعبية حول مشاركة الشباب في عمليات السلام والديمقراطية في المنطقة الأورو-متوسطية" التي يروج لها مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا في إطار برنامج الجنوب الثالث الممول من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

يشارك في المنتدى 12 من الشباب العاملين بعدد من المنظمات الغير حكومية الشبابية في الأربعة بلدان المستهدفة من قبل المشروع وهم: المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية وجمهورية مصر العربية. ويتناول البرنامج التدريبي مواضيع وقضايا مختلفة، مثل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250، بالإضافة إلى مناقشة قضايا أخرى مثل كيفية تعزيز الحوار الثقافي والتعايش السلمي، وكذلك رفع مهارات الشباب للقيام بمبادرات شعبية تعزز ثقافة السلم للفئات الأكثر تهميشا وضعفا، وتعزيز قدراتها على إعداد حملات مناهضة لخطابات الكراهية.

بدأت فعاليات المنتدى بعقد عدد من المحاضرات العامة والتخصصية حول مفاهيم مثل التطرف والإرهاب والراديكالية، وورش عمل لرفع وعي المشاركين بالأسباب الدافعة للشباب في منطقة جنوب المتوسط للانضمام للجماعات المتطرفة وكيفية التصدي لها، والعمل على استكمال الإجراءات الترتيبية لعقد عدد من الموائد المستديرة بين المشاركين من الشباب وعدد من صناع القرار ومسؤولي برلمانيين وحكوميين في الدول المستهدفة خلال أيام المنتدى القادمة.