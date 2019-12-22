أخبار مصر | متحدث البرلمان يقترح تقسيم قانون المحليات لتشريعين وإعادة مناقشته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يقترح تقسيم قانون المحليات لتشريعين وإعادة مناقشته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم البرلمان، رئيس حزب الحرية المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عن مقترح حول تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية، لتشريعين أولهما خاص بالإدارة المحلية والمُتمثلة في تطبيق اللامركزية واختصاصات المحافظين، وتشريع آخر بشأن تنظيم انتخاب المجالس المحلية.

وطالب حسب الله، بإعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لإعادة المناقشة بصورة أفضل.

يذكر أن حزبي مستقبل وطن والمصريين الأحرار أعلنا عن رفضهما لقانون المحليات الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت العديد من الجلسات لمناقشة مشروع القانون.

وأضاف عبدالعال، أن هناك مسئولية تقع على عاتق البرلمان ألا وهي الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات وكأنها ستنعقد غدًا، مُشيرًا إلى أننا وفقا لصلاحيات الدستور والقانون علينا سن القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية فقط.