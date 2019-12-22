أخبار مصر | التعديل الوزاري| ماذا ينتظر أشرف صبحي في "الشباب والرياضة"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| ماذا ينتظر أشرف صبحي في "الشباب والرياضة"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعديل أبقى على الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة في منصبه.

وترصد الخليج 365 أهم 4 ملفات على طاولة وزير الشباب والرياضة

الملف الأفريقي في ظل إعلان "أسوان عاصمة الشباب الأفريقي"

يعد الملف الأفريقي هو الملف الأبرز منذ بداية عام 2019 والأهم على طاولة وزير الشباب والرياضة خاصة في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي حيث تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى تنمية وتعضيد الروابط بين الجاليات الأفريقية المقيمة بمصر وتأكيدا للدور الإيجابي للرياضة باعتبارها القوة الناعمة التي تسهم في التقريب بين الشعوب.

الأشخاص ذوي الإعاقة

يعد ملف ذوي الاحتياجات الخاصة من الملفات الهامة التي تهتم بها الدولة، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 عامهم فأصبحوا يتشاركون في جميع المجالات بعد أن تم دمجهم في المجتمع ولذلك أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة الثالثة لدوري مراكز الشباب للصم حيث يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بث روح المنافسة الشريفة بين ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي الإعاقة، وزيادة الانتماء بين ذوي الإعاقة، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

القوافل التعليمية

بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بدا الاهتمام واضحا على جميع الوزارات حيث تنفذ وزارة الشباب للعام السابع على التوالي بالتعاون مع وزارة الأوقاف مشوع القوافل التعليمية الذي يهدف إلى للمساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

مشروعات الطرح الاستثماري والانتفاع بمراكز الشباب

تعمل استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو الارتقاء بالنشء بجميع المحافظات ليتمكن الشبااب من ممارسة جميع الأنشطة الفنية والثقافسية والاجتماعية والرياضية وتكون مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة متاحة لكل مراكز الشباب في كل المحافظات ويفضل يكون المركز جاذب للاستثمار، ومدة حق الانتفاع بها مرونة نظرًا لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع، مع عودة المشروع بالكامل إداريًا وفنيا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها.

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وبدأ الدكتور أشرف صبحي حياته المهنية في قسم العلاقات العامة بنادي الزمالك، ثم انتقل للعمل في مجال التسويق والاستثمار، في وكالة الأهرام.



وشغل عدة مناصب أبرزها، رئيس هيئة استاد القاهرة، ونجح وقتها في تحويله لمنشأة استثمارية.



وتم تعيينه نائبًا لوزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز في أغسطس 2014، إلا أنه استقال منها في مارس 2016.



يشار إلى أن أشرف صبحي حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان عام 1989 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف ثم ماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية، ثم دكتوراه الإدارة الرياضية من جامعتي حلوان وآتو الكندية.



ولعب أشرف أشرف صبحي الكاراتيه وحصل على بطولة الجمهورية للكاراتيه والحزام الأسود، ثم عمل سكرتيرًا عامًا لمنطقة الجيزة للكاراتيه خلال الفترة من 1994 وحتى 1997.

