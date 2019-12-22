أخبار مصر | تسوية أوضاع 788 عاملا في "بيبسي كولا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسوية أوضاع 788 عاملا في "بيبسي كولا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال عقد عدة جلسات تفاوض جماعي مع إدارة شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابة بالشركة، الحفاظ على حقوق 788 عاملا بالشركة، نظرا لانتهاء عقد الأرض المقام عليها المصنع خلال عام 2020، فقد تم تقدم 149 عاملا بخطوط الإنتاج بطلبات إنهاء خدمتهم بالتراضي، وذلك بالمزايا المنصوص عليها بالبرنامج المطروح من الشركة، وضمان مستحقاتهم.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ، أشارت فيه إلى أن تم تسوية مستحقات هؤلاء العاملين، على أن يبدأ التنفيذ في مارس 2020، وذلك لكي يحصلوا على الزيادات السنوية التي تمنح في يناير علي الأجر التأميني إلى جانب الزيادة التي تقررها الشركة في مارس من كل عام، مع استمرار صرف أجورهم حتى هذا التاريخ.

وكما تم الاتفاق بالنسبة للعاملين الذين سوف يتم نقلهم إلى مقرات الشركة الأخرى وفقا لخطة نقل خطوط الإنتاج، فقد تقرر نقل 23 عاملا إلى مصانع الشركة الأخرى تحديدا إلى مصانع طنطا - المنيا - العامرية، وذلك مع التأكيد من قرار النقل الأنسب للعامل مع الالتزام التام بالضوابط القانونية وفقا لقانون العمل، وذلك للتأكيد على حصولهم على بدل اغتراب وفقا للضوابط المحددة بالسياسة واللوائح المعمول بها في الشركة وتحديدا وفقا للأماكن المنقول إليها العاملين.

أما بالنسبة لباقي العمال سيتم نقلهم إلى المقر الإداري الجديد للشركة.

وتقدم وزير القوى العاملة بالشكر التقدير لرئيس مجلس إدارة الشركة، والتنظيم النقابي لاستجابتهم لجهود التسوية الودية، وتوجه الطرفان بالشكر والتقدير للوزير على رعايته وجهوده لتسوية مطالب العاملين بشكل ودي.