أخبار مصر | البداية من عهد "الملك فاروق".. نواب شغلوا مناصب وزارية في الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البداية من عهد "الملك فاروق".. نواب شغلوا مناصب وزارية في الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن أقر البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، التعديلات الوزارية الجديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تم تعيين الدكتور أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس وزيرًا للإعلام، ولم يكن قرار تعيين النواب في المناصب الوزارية وليدة اللحظة، حيث تم تعيين الدكتور علي مصيلحي عضو مجلس النواب سابقًا وزيرًا للتموين في حكومة المهندس شريف إسماعيل آنذاك عام 2017.

ولكن بداية تعيين بعض نواب البرلمان في المناصب الوزارية ليست في عهد الجمهورية كما يعتقد البعض، بل كانت في عهد الملكية.

الدكتور أحمد ماهر باشا

الدكتور أحمد ماهر باشا من مواليد 24 فبراير 1945، وأصبح رئيس وزراء مصر لفترتين الأولى من 8 أكتوبر 1944 حتى 15 يناير 1945، والثانية من 15 يناير 1945 حتى 24 فبراير 1945، وكان عضوًا في حزب الدستوريين السعديين، وقد عينه الملك فاروق رئيسًا للوزراء إثر إقالته مصطفى النحاس باشا.

وانتخب الدكتور أحمد ماهر باشا عضوًا بمجلس النواب عام 1924، واختاره سعد زغلول وزيرًا للمعارف في أكتوبر عام 1924.

الدكتور علي مصيلحي

وفي 14 فبراير 2017، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على حركة التعديلات الوزارية والتي شملت 9 حقائب في حكومة المهندس شريف إسماعيل آنذاك، وكذلك تم 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، وكان من بينهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الحالي، وقام بتقديم استقالته من البرلمان لشغل المنصب الجديد.

Advertisements

مصيلحي تخرج من الكلية الفنية العسكرية، عام 1971، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية، وحصل عام 1977 على الماجستير من جامعة Paris VI، ثم الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من "Ecole Poly Technique" بباريس عام 1980.

وتم تعيين مصيلحي ككبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 1999، وقام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة ومينائي دمياط والعين السخنة، فضلا عن تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع "كمبيوتر لكل بيت"، وتم تعينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005.

الدكتور أسامة هيكل

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق المجلس على تعيين الدكتور أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، ليشغل منصب وزير الإعلام بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بحركة التعديلات الوزارية الجديدة.

هيكل من مواليد عام 1965، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس عام 1986، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وتم اختياره كأول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.