أخبار مصر | التعديل الوزاري.. أول رد من مكرم محمد على عودة وزارة الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري.. أول رد من مكرم محمد على عودة وزارة الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قرار مجلس النواب، اليوم، بتعيين وزير جديد للإعلام، وهو النائب السابق أسامة هيكل.



وقال "مكرم" إن وزير الدولة للإعلام، مفهومه أنه وزير بلا وزارة، وليس له أي صلاحيات تنفيذية، على عكس الوزير التنفيذي؛ فلا يتخذ أيًا من القرارات، وتصبح مهمته فقط أن يضع استراتيجية للتطوير، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتضح مهام الوزير الجديد وصلاحياته، ومازلنا في انتظار ذلك.



وطالب رئيس المجلس في تصريحات لـ"الفجـر"، بسرعة إعلان اختصاصات الوزير الجديد، تفاديًا للتداخل في الصلاحيات، مؤكدًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، أوضح بشكل صريح مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفصل بينه وبين الهيئات، لافتًا إلى أن الوزير الجديد ليس له علاقة بالمجلس ولا قراراته ولا مهامه.

وكان قرر مجلس النواب، في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، تعيين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار، وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، على أن تعود الوزارة من جديد، بعد إلغائها عام 2014.