أخبار مصر | تعليق رئيس البرلمان على رفض "مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" لقانون المحليات

أعلن حزبا مستقبل وطن والمصريين الأحرار عن رفضهما لقانون المحليات الجديد بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت العديد من الجلسات لمناقشة مشروع القانون.

وأضاف عبدالعال، أن هناك مسئولية تقع على عاتق البرلمان ألا وهي الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات وكأنها ستنعقد غدًا، مُشيرًا إلى أننا وفقا لصلاحيات الدستور والقانون علينا سن القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية فقط.

وأعلن رئيس حزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن رفضه لقانون المحليات الجديد.

كما أعلن النائب أيمن ابوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أيضًا خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن رفضه لمشروع قانون المحليات الجديد.

وقال أبو العلا، إن قانون المحليات الجديد سيؤثر بالسلب في الانتخابات القادمة لما يتضمن من أزمات ومشكلات دستورية.

