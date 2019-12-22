أخبار مصر | "مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" يرفضان قانون المحليات الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" يرفضان قانون المحليات الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كل من: رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن رفضهما لقانون المحليات الجديد.

وقال أبو العلا، إن قانون المحليات الجديد سيؤثر بالسلب في الانتخابات القادمة لما يتضمن من أزمات ومشكلات دستورية.

ويصوت مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كما يصوت المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

المجلس أيضًا، يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

