أخبار مصر | التعديل الوزاري| تعرف على الدكتور طارق توفيق نائب الصحة لشئون السكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| تعرف على الدكتور طارق توفيق نائب الصحة لشئون السكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شمل التعديل الوزاري الأخير، تعيين الدكتور طارق محمد توفيق، نائبا لوزيرة الصحة والسكان، حيقسيتولى مهام إدارة ملف الصحة والسكان لشئون السكان، خلال الفترة المقبلة.

وحصل توفيق على دكتوراه في علم الوبائيات كلية الطب- جامعة القاهرة عام 2000، وماجستير الصحة العامة كلية الطب جامعة القاهرة 1996، وماجستير طب الأطفال كلية الطب جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس الطب والجراحة كلية الطب جامعة القاهرة 1987.

وشغل منصب مقرر المجلس القومى للسكان من 1 يونيو 2016 إلى الآن، المدير المساعد لمركز تطوير التعليم الطبى كلية الطب جامعة القاهرة من 2014 إلى 2016، وشغل منصب رئيس قسم طب الأسرة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية من 2005 إلى 2013، ورئيس لجنة البحوث ولجنة أخلاقيات البحوث بكلية الطب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية من 2007 إلى 2013.

كما عمل كأستاذ للوبائيات والصحة العامة كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة من 2013 إلى الآن، ومستشار البرنامج الوطنى لبحوث الدرن من 2014 إلى 2016.

واهتم "توفيق" خلال منصبه كمقرر للمجلس القومي للسكان، بملف ختان الإناث من خلال البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة الختان، واستطاع من خلال التعاون من الشركاء والمهتمين بهذا الملف إصدار قانون جديد لتجريم ختان الإناث بتغليط العقوبات.

وشغل "توفيق" منصب مستشار البرنامج الوطني لبحوث الدرن في الفترة 2014 -2016.

وشغل توفيق منصب نائب وزير الصحة في عهد الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة السابق حتي تولت الدكتور هالة زايد مهام وظيفتها، كما شغل منصب مقرر المجلس القومي للسكان الفترة ماقبل تولي نائبا للسكان وخلال تلك الفترة عمل على إنجاز بعض الملفات، أبرزها ملف القضية السكانية وتنظيم الأسرة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، وجهت خطاب شكر، إلى الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، على مجهوده الذي بذله خلال الفترة الماضية في ملف السكان.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بالأغلبية على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل:

1- وزير الاستثمار والاصلاح الإدارى مصطفى مدبولى (إلى جانب رئاسة الوزراء)

2-خالد عنانى وزيرا للسياحة والآثار.

3-عمر مروان وزيرا للعدل.

4- هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية

5-رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولى

6-أسامة هيكل وزيرا الدولة للاعلام

7-محمد منار كمال عبد الحميد عنبة وزيرا للطيران المدني

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8-نيفين القباج وزيرا للتضامن الإجتماعي

9-محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة

10-نيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة.

11-علاء فؤاد ابو الحسن وزيرا للمجالس النيابية.

12-غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.

13-طارق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

14-منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

15- أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات.

16- رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.

17- أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطوير التكنولوجى.

18-علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

19-مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

20- سيد اسماعيل على احمد، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية

21- رافت فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية

22- غادة شلبي نائبا لوزير الساحة والآثار لشئون السياحة.

