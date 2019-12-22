أخبار مصر | التعديل الوزاري| 6 ملفات عاجلة تنتظر مختار جمعة في الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| 6 ملفات عاجلة تنتظر مختار جمعة في الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بالأغلبية على التعديل الوزاري الجديد.

وكان من ضمن الذين شملتهم الموافقة، بقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في منصبه.

وفي السطور التالية، ترصد بوابة الخليج 365، الملفات التي تنتظر مختار جمعة، خلال فترته الجديدة، في حكومة مدبولي. مليار جنيه مستحقات ضائعة للأئمة



أهدر مبلغ 600 جنيه، خلال السنوات الماضية، نتيجة العرض الخاطئ من مسئول الماليات في وزارة الأوقاف، على وزارة المالية، ما تسبب في ضياع مليار جنيه، على جميع أئمة الوزارة، منذ 2011، حيث طالبوا بإنهاء الإجراءات المتعلقة، بصرف 600 جنيه التي أهدرت خلال السنوات الماضية. أهدر مبلغ 600 جنيه، خلال السنوات الماضية، نتيجة العرض الخاطئ من مسئول الماليات في وزارة الأوقاف، على وزارة المالية، ما تسبب في ضياع مليار جنيه، على جميع أئمة الوزارة، منذ 2011، حيث طالبوا بإنهاء الإجراءات المتعلقة، بصرف 600 جنيه التي أهدرت خلال السنوات الماضية. وترجع أصل الأزمة إلى عام 2011 عندما تم إقرار الحد الأدنى للأجور، وامتنعت المديريات عن صرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة 50% من راتبهم الأساسي بالمخالفة لأحكام القانون، إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج حكمها بإلزام الأوقاف بصرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2011، عملًا بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 وإلزام الجهة الإدارية. إحلال وتجديد المساجد



عدد كبير من المساجد، تحتاج إلى إحلال وتجديد في محافظات مصر المختلفة، ومؤخرا اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، 12 مليون جنيه لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالي 2019 2020م. عدد كبير من المساجد، تحتاج إلى إحلال وتجديد في محافظات مصر المختلفة، ومؤخرا اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، 12 مليون جنيه لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالي 2019 2020م. تأهيل الواعظات Advertisements



يهتم وزير الأوقاف بالواعظات ودورهم في العمل الدعوي والمجتمعي، وتنطلق بكلية الاعلام جامعة القاهرة اليوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية للواعظات الجدد بالتعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، وتبدأ الفعاليات بندوة بعنوان "دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع.

تأهيل خطباء المكافأة



تعمل الوزارة على عقد دورات تأهيلية لخطباء المكافأة، لتحسين أحوالهم المادية والعلمية، وأعلن جمعة أنه سيتم عمل دورات تأهيلية لخطباء المكافأة على بند التحسين، الراغبين في "إقامة الشعائر أو فتح مكتب تحفيظ أو الاشتراك في مدرسة قرآنية" بالمكافأة.





التوسع في مكاتب حفظة القران



ويبدأ وزير الأوقاف التوسع فى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، وتكثيف القوافل والندوات والمحاضرات العلمية، خاصة فى القرى والنجوع والكفور والمناطق الحدودية والنائية، إضافة إلى برامج التدريب للأئمة. ويبدأ وزير الأوقاف التوسع فى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، وتكثيف القوافل والندوات والمحاضرات العلمية، خاصة فى القرى والنجوع والكفور والمناطق الحدودية والنائية، إضافة إلى برامج التدريب للأئمة. رعاية الموهوبين علميا



وقررت الأوقاف إطلاق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًّا، وبخاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بصرف مبلغ 500 جنيه شهريًّا من بداية العام الدراسي أو بداية التسجيل إذا تمت أثناء العام الدراسي إلى نهاية الامتحانات لكل طالب يتقدم من أبناء الأسر الأولى بالرعاية من الحاصلين على تقدير ممتاز بأي من الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة الحاجة أن أي مؤسسة من المؤسسات لا تحتمل الموظف النمطي التقليدي، كما أنها ليست مجالا للتفاخر، إنما هي تكليف بكل ما تعنيه كلمة التكليف موضحا أن الشهادة لم تعد وحدها سبيل التفاضل، إنما هي الشهادة والكفاءة معًا، ولم يعد الحصول على درجة الدكتوراه بل حتى الأستاذية نهاية المطاف في العلم، بل كل ذلك مجرد مفاتيح للتعلم المستمر ذاتيًّا كان أو غير ذاتي.