أخبار مصر | التعديل الوزاري| تحديات وملفات تنتظر خالد العناني بالسياحة والأثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| تحديات وملفات تنتظر خالد العناني بالسياحة والأثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي السطور التالية، نرصد أبرز التحديات التي تواجه العناني:
وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الأثار، إن الملفات التي ستواجه الوزير هي:
ملف مسار العائلة المقدسة
الفصل بين الهيئات
ملف رواتب العاملين
ومن ناحيته قال مجدي شاكر، كبير أثريين، إن أبرز التحديات التي ستواجه وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، ملف العاملين وذلك لعدة أسباب، الأول أن رواتب العاملين في الوزارتين متفاوت بدرجة كبيرة، فعدد العاملين بوزارة الآثار أكبر من وزارة السياحة، ورواتب السياحة بشكل عام أعلى قليلًا من رواتب وزارة الآثار فهل سيستطيع الموازنة بينهما؟
الجهاز الإداري للأثار
وأردف "شاكر" في تصريح إلى "الخليج 365"، أن الجهاز الإداري في وزارة الأثار، لا زال يعاني من التخبط، فحتى الآن، لم تكتمل قاعدة بياناته، سواء القاعدة الخاصة بالعاملين أو الخاصة بالقطع الأثرية، ويعتبر هذا الملف أحد أهم الملفات التي ستوضع على مكتب الوزير في أولى مهامه، حيث أن قاعدة بيانات الموظفين في حال اكتمالها ستشكل أحد عوامل تقدم العمل في الوزارة عمومًا.
آثار الوجه البحري
وعن آثار الوجه البحري، قال "شاكر" إنها تعتبر أحد التحديات الضخمة لوزير السياحة والآثار، حيث أن هذا الجانب من مصر، لا زال مجهولًا للسائحين بشكل كبير، خصوصًا مع افتتاح عدد من المتاحف في عدد من محافظات الوجه البحري مثل متحف طنطا ومتحف تل بسطا ومتحف كفر الشيخ على وشك افتتاحه، فهنا يجب إلقاء الضوء وتسليط الاهتمام على المناطق الأثرية في الوجه البحري والترويج لها سياحيًا.