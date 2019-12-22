أخبار مصر | التعديل الوزاري| علاء الدين فؤاد.. من هيئة الانتخابات لشئون مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| علاء الدين فؤاد.. من هيئة الانتخابات لشئون مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعيين المستشار علاء الدين فؤاد السيد حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب، خلفًا للمستشار عمر مروان، والذي أصبح وزيرًا للعدل بالتعديلات الجديدة.

ورصدت "الخليج 365" أبرز معلومات عن وزير شئون مجلس النواب الجديد، في السطور التالية: