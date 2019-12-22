أخبار مصر | التعديل الوزاري.. مركز الحق في الدواء: مصدومون لاستمرار هالة زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري.. مركز الحق في الدواء: مصدومون لاستمرار هالة زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، وجود صدمة داخل الوسط الطبي، بعد بقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رغم التكهنات الكثيرة التي كانت تشير لقرب الإطاحة بها في التعديل الوزاري.

وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد: يوجد لدينا مشكلات عديدة في النقابات الطبية مثل "الأطباء، الصيادلة، العلاج الطبيعي"، إلى جانب انهيار تام في مستوى الرعاية الصحية، ونقص شديد في الأدوية وغرف الرعاية المركزة، ومشاكل عديدة لا حصر لها.

واستطرد: "يبدو أن دور الوزيرة في تنفيذ الحملات الرئاسية لم ينته بعد، مثل 100 مليون صحة وحملات أخرى، بالرغم من انها حملات موجهة وليست من افكارها". وأضاف: فشل الوزيرة ظهر بشدة في بداية التأمين الصحي وتنفيذ المنظومة في بورسعيد، على عكس البيانات التى تخرج بها الوزارة.