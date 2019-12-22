أخبار مصر | التعديل الوزاري.. مركز الحق في الدواء: مصدومون لاستمرار هالة زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري.. مركز الحق في الدواء: مصدومون لاستمرار هالة زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد: يوجد لدينا مشكلات عديدة في النقابات الطبية مثل "الأطباء، الصيادلة، العلاج الطبيعي"، إلى جانب انهيار تام في مستوى الرعاية الصحية، ونقص شديد في الأدوية وغرف الرعاية المركزة، ومشاكل عديدة لا حصر لها.
وأضاف: فشل الوزيرة ظهر بشدة في بداية التأمين الصحي وتنفيذ المنظومة في بورسعيد، على عكس البيانات التى تخرج بها الوزارة.
واستطرد: نعيش الأن في أزمة حقيقية وهي نقص الدواء والأمصال، إلي جانب تعدد الأقاويل بانتشار انفلوانزا الخنازير وغيرها من الأخبار التي تنفيها وزارة الصحة على الفور، متغاضية عن دورها الأساسي وهو توفير الامصال واللقاحات قبل بداية دخول فصل الشتاء، مؤكدا ان ملف الدواء شهد فشلا زريعا في عهد هالة زايد.