مصر | "هندخل ابنك المدرسة الجوية".. حبس متهمين بالنصب على تاجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هندخل ابنك المدرسة الجوية".. حبس متهمين بالنصب على تاجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا يفيد بأن تاجر مواد غذائية، بسابقة تعرفه على شخصين أثناء تواجده بإحدى المصالح الحكومية لاستخراج أوراق رسمية، ادعى أحدهما بأنه رجل شرطة وأوهماه بقدرتهما على تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك وإلحاق نجله بالمدرسة الثانوية الجوية مقابل تحصلهما على نسبة مالية واستوليا منه على (مبلغ 12،200 جنيه) على فترات، وكذلك أوراق عبارة عن (سجل تجاري وضريبي، صور شهادات ميلاد له ولنجله) واتهمهما بالنصب عليه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم تحديد مرتكبيها "أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 27 حكما جزئيا "تبديد" - مقيمان بدائرة القسم".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد النصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ 10،500 جنيه من متحصلات الواقعة)، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.