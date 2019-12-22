مصر | "هندخل ابنك المدرسة الجوية".. حبس متهمين بالنصب على تاجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هندخل ابنك المدرسة الجوية".. حبس متهمين بالنصب على تاجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة منشأة ناصر، بحبس متهمين لقيامهما بالنصب والاحتيال على تاجر والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا يفيد بأن تاجر مواد غذائية، بسابقة تعرفه على شخصين أثناء تواجده بإحدى المصالح الحكومية لاستخراج أوراق رسمية، ادعى أحدهما بأنه رجل شرطة وأوهماه بقدرتهما على تسهيل حصوله على قرض من أحد البنوك وإلحاق نجله بالمدرسة الثانوية الجوية مقابل تحصلهما على نسبة مالية واستوليا منه على (مبلغ 12،200 جنيه) على فترات، وكذلك أوراق عبارة عن (سجل تجاري وضريبي، صور شهادات ميلاد له ولنجله) واتهمهما بالنصب عليه.