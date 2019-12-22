مصر | "القضاء الإداري" يرفض دعوى وقف "البث المباشر للبرامج الدينية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القضاء الإداري" يرفض دعوى وقف "البث المباشر للبرامج الدينية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يُطالب فيها بوقف البث المباشر للبرامج الدينية على أن تُذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47472 لسنة 71 ق، أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومي، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.