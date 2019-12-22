مصر | "القضاء الإداري" يرفض دعوى أيمن نور (التفاصيل)

واختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما.

وأقام الدعوى أيمن نور صاحب قناة الشرق، وطالب بإلغاء حجب موقع قناة الشرق، وذكر أن القرار ليس له سند من القانون.

وكان قد صدر قرار بحجب موقع قناة الشرق، وذلك لأن برامجها محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وتنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وتبث القناة من تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.