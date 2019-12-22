مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهمي "أحداث ميدان الشهداء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمي "أحداث ميدان الشهداء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث العنف بميدان الشهداء في حلوان، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، وذلك لجلسة 10 فبراير المقبل.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.