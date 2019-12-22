مصر | حبس 3 مسجلين لحيازتهم الحشيش بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 مسجلين لحيازتهم الحشيش بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس 3 مسجلين عثر بحوزتهم على مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة تمكن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط" عبد الحميد.ج.ع" 27 سنة عاطل و" محمد.م.ا" 20 سنة عاطل و" محمد.ر.ع 28 سنة عاطل، أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم وبحوزتهم " 830 جرام حشيش، 800 جنيه، 2 هاتف محمول".وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.