مصر | حبس 3 مسجلين لحيازتهم الحشيش بدار السلام

وكشفت تحقيقات النيابة تمكن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط" عبد الحميد.ج.ع" 27 سنة عاطل و" محمد.م.ا" 20 سنة عاطل و" محمد.ر.ع 28 سنة عاطل، أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم وبحوزتهم " 830 جرام حشيش، 800 جنيه، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.