مصر | تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب وطعنها عدة طعنات داخل منزل والدها بعدما رفضت المصالحة والرجوع معه للمنزل، وتهديده بالحبس، فثار غضبه واعتدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه دائم الخلاف مع زوجته، وآخر مرة تركت المنزل وذهبت إلى منزل أسرتها، ثم فوجئ بها تقيم دعوى تبديد منقولات الزوجية ضده، لحبسه، وحاول إرسال وسطاء للصلح ولكنها رفضت.