مصر | ضبط مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال أمن بكفر الشيخ

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وبدأت الواقعة، بورود بلاغ لمركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، من أحد المواطنين، أنه في أثناء تواجده وشقيقته "ربة منزل" بمنزلهما الكائن بذات العزبة فوجئا بحضور ثلاثة مجهولين أحدهما مُلثم، ادعوا أنهم رجال أمن وقاموا بتفتيش المنزل بدعوى حيازته لأسلحة، واستولوا على مبلغ مالي قدره (23 ألف جنيه - هاتف محمول ) وحال مغادرتهم قاموا بإيقافهما وهربوا.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي وقدره23 ألف جنية، بمنطقة كفر الشيخ، منتحلين صفة رجال أمن بدعوى حيازتهم لأسلحة.

وأسفرت جهود فرق البحث الجنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي، بكفر الشيخ، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية").



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت عن ضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهم (مبلغ مالى - هاتف المجنى عليه).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بالاتفاق فيما بينهم بتحريض من أحدهم على سرقة المجنى عليه لعلمهم بثرائه وإقامته وشقيقته بمفردهما، وفي سبيل تنفيذ مخططهم حضروا للقرية بتاريخ الواقعة فى ساعة متأخرة منتحلين صفة رجال أمن بزعم التفتيش عن أسلحة، ولدى سماح المجني عليه لهم بذلك، قاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي المُشار إليه وهاتفه المحمول، ثم أوثقوه وشقيقته ووضعوا لاصق على فمهما، لعدم استغاثتهما، وفروا هاربين، وتقاسموا المبلغ المالي بينهم، وقاموا بإنفاق بعضه على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.