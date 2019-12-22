مصر | تأجيل محاكمة متهمي كتائب حلوان لـ13 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهمي كتائب حلوان لـ13 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة، محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان"، لجلسة 13 يناير المقبل وذلك لاستكمال مرافعات الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

