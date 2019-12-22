مصر | المشدد 3 سنوات لتاجري استروكس في منشأة ناصر

وتعود البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشاه ناصر، تفيد بقيام كل من "إسلام.م" عاطل، و"حسين.ط" مسجل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطما في مسكنهما، حيث عثر بحوزتهما على كميات كبيرة من مخدر الاستروكس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الربح الغير المشروع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي أمرت عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات.